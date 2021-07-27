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Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaş ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Cadde boyunca devriye gezen polislere çocukların da yoğun ilgisi oldu. Küçük çocuklar atlara dokunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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