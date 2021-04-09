Avcılar Belediyesi’nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

Avcılar Belediyesi Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında 2020 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan başkan Turan Hançerli, “Kararlıyız, güven oluşturduk, “Bir” olduk. Aynı kararlılıkla Avcılar 2029 vizyonumuz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Avcılar Belediyesi Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Av. Turan Hançerli başkanlığında gerçekleştirildi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2020 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Hançerli, başkanlık görevini Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Can’a bırakarak meclis üyelerine ve izleyicilere Avcılar Belediyesi’nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Hançerli, “Biz Avcılar’da yaptığımız çalışmalarda Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışını hayata geçirme sözü verdik. Bu sözümüzün de aradan geçen iki yıl içerisinde parça parça hayata geçtiğini, örnek alındığımızı görmenin gurur ve mutluluğunu tüm meclis üyelerimizle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Hançerli, “Mali yönetim modelimiz de Türkiye’ye örnek gösterilmeye aday oldu”

Başkan Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü; “Gelirlerimizi belli ölçüde artırdık. Verimli ve katılımcı bütçe yönetimi anlayışımızla bütçe tahmin gerçekleşmemiz yüzde 97’nin üzerinde oldu. Bu da kentsel dönüşümde olduğu gibi mali yönetim modelimiz de Türkiye’ye örnek gösterilmeye aday oldu. Etkin kaynak yönetimiyle az güçle çok iş yaparak geçmiş yılların oluşturduğu borç yükünü 36 milyon 576 bin 195 TL azalttık. En değerli kaynağımız çalışanlarımız. Aynı kararlılıkla Avcılar2029 vizyonumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim”

Toplantıda meclis divanı, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda yapılan gizli oylama ile Avcılar Belediyesi 1. başkan vekilliğine Yüksel Can 2. başkan vekilliğine ise Oya Turan seçildi. Meclis katibi olarak Ekincan Taştan ve Gözde Katıkçı’nın seçildiği toplantıda encümen üyeliğine ise Murat Tercan, Tuncay Gündüz ve Sevgican Yeşilırmak seçildi.

Sunumun ardından grup sözcüleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini dile getirdi.