Avcılar Belediyesi’nin bütçesini vatandaş belirliyor

Katılımcı belediyecilik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi’nin bütçesi, yurttaşların katılımıyla belirlenecek. Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile kent içerisindeki gerçek sorunlar ve ihtiyaçlar belediye ile vatandaş işbirliğinde çözüme kavuşturulacak.

Göreve geldiği ilk günden bu yana yurttaşların yönetime katılması için çalışmalar yürüten Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 2022 Yılı Mali Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları da dahil ediyor. Belediye tarafından hazırlanan çalışmaya katılan vatandaşlar bir yandan yaşam alanlarındaki talep ve isteklerini dile getirirken öte yandan mahallelerdeki yatırım, faaliyet ve projelerin bütçesinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

“Gerçek sorunlara gerçek çözümler”

Geçtiğimiz yıl “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla “Güzel Bi Fikir” projesini başlattıklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli; “Şehrin geleceğini Avcılar halkı ile birlikte birlikte inşa etme ve yönetme politikamızla çıktığımız bu yolda “Güzel Bi Fikir” projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında vatandaşlarımızın bizimle paylaştığı fikir ve önerileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile temellendirdiğimiz stratejik planımız ile uyumluluğu göz önüne alarak değerlendiriyoruz” dedi.

Değerlendirilen projelerin hayata geçirilmesinde kentin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Turan Hançerli; 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni belirlerken Avcılar’daki yatırımların önceliğine yurttaşlardan gelen sonuçlar doğrultusunda karar verileceğini belirtti.

Neler yapılacak

Avcılar’da yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri semtte öncelikle yapılmasını istediği yatırımlar ve taleplerinin değerlendirildiği anket, belediye web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Çalışmaya katılan vatandaşlar; kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sosyal yardımlar, eğitim ve kurslar, alt yapı yatırımları, park ve çocuk alanları vb. alanlar, temizlik hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre ve ekoloji çalışmaları (ağaçlandırma, peyzaj, budama, sahil ve plaj temizliği vb.), atık yönetimi (çöp toplama, çöp konteynır hijyeni, geri dönüşüm altyapısı vb.), sokak hayvanları (bakım, besleme, tedavi, rehabilitasyon vb.), kadın, aile ve çocuk hizmetleri (danışma merkezi, rehberlik hizmetleri vb.), kreş, spor faaliyetleri (spor ekipmanları, spor alanları, spor etkinlikleri vb), bisiklet ve yürüyüş yolu konu başlıklarında fikir ve görüşlerini önem sırasına göre belirtiyor.