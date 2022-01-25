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Avcılar gişeler ve TEM bağlantı yolundaki kar esareti böyle görüntülendi

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Avcılar gişelerde ve TEM bağlantı kavşağında trafikte yaşanan kar esareti drone ile görüntülendi.

Avcılar gişeler ve TEM bağlantı yolundaki kar esareti böyle görüntülendi
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Avcılar gişelerde ve TEM bağlantı kavşağında trafikte yaşanan kar esareti drone ile görüntülendi.

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İstanbul’u esir alan kar hayatı durdurdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. TEM bağlantı yolu ile Avcılar gişelerde trafik hala güçlükle yapılıyor. Gişelerde araçlar güçlükle hareket ederken, bağlantı kavşağına gelebilen araçlar ise yol tamamıyla kapalı olduğu için geri geri gitmek zorunda kaldı. Yolda ilerlemeye çalışan bir ambulans ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Tem otoyolu Avcılar Mahmutbey istikametine doğru ise yolun büyük bir kısmının kapandığı kepçenin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bazı sürücüler ise kepçenin yardımını beklemek istemeyip hep birlikte araçları itmeye çalıştılar. O anlar drone da yansıdı.

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