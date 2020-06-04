Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi yarın yıkılıyor

Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami’sinin yıkımına yarın başlanacağı öğrenildi. Yıkım için firma tarafından getirilen dev yıkım makası ve kepçenin yanı sıra çevrede güvenlik önlemi alındığı da görüldü.
Yıkım firması yetkilisi Muhammet Ali Erdemli, “Yarın sabah 9 da yıkıma başlanacak. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Yarın sabahta başlayacağız inşallah. Makasla yıkımımız yarın biter. Toparlanmamız hafriyat çalışmaları derken 4 günde yıkımı tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.