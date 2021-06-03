Avcılar’da bisikletseverler "Dünya Bisiklet Günü" için pedal çevirdi

Avcılar’da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’ne özel düzenlenen etkinliğe bisiklet grupları ve çocuklar akın etti. Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Haçerli, "Bisikletliler dertli, yol istiyorlar. Trafikte yol verilmemesi ya da trafikte motorlu araçların onlara iyi davranmaması sorunlara yol açıyor" dedi.
Avcılar Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe bisiklet grupları, vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgili gösterdi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin öncülüğünde, bisiklet sürme bilincinin oluşması için düzenlenen etkinlikte bisikletseverler, Avcılar Sahil Atatürk Evi’nde buluştu. Müzik eşliğinde ve büyük bir mutlulukla Denizköşkler’e bisikletleriyle belli bir düzende pedal çeviren bisikletseverler, başladıkları noktaya geri dönerek etkinliği sonlandırdı.
“Bisiklet sürmeyi spor olarak görmek çok güzel”
Etkinliğe katılanlardan fizik tedavi teknikeri Seray Bardakçı, çocukluğundan beri bisiklet sürmeyi hiç bırakmadığını söyleyerek, “Kendimi bildim bileli bisikletleyim. Her çocuğun hayalidir bisiklet sürmek. Ben de küçük bisikletle başladım daha sonra hemen büyük bisiklete geçtim. Çok severek kullanıyorum bisikleti. Böyle etkinliklerin olması ve bunu spor olarak görmek çok güzel bir şey” dedi.Salgın dolayısıyla uzun zamandır bisiklet süremediğini söyleyen 9 yaşındaki Ulaş Çenet ise “Pazar yerimizde sürmeye başladım. Düşe düşe öğrendim. 7 yaşından beri sürüyorum. Acemiyim ben” dedi.