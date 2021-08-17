Avcılar’da depreme dikkat çekmek için ‘Sesi mi duyan var mı’ anonsu

Avcılar’da 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde yapılan sosyal deneyle, ’Sesimi duyan var mı?’ anonsu yapıldı. Marmara Caddesi’nde yapılan anonsu duyan vatandaşların bir kısmı ürperirken bir kısmı durumu anlamaya çalıştı.
Belediye ekipleri tarafından Marmara Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte depremin simgesi olan sesin duyulması ile 6 farklı noktadan ilçe sakinlerinin tepkileri kayıt altına alındı.Kameralara yansıya görüntülerde sesi duyan bazı vatandaşların ürperdiği bazı vatandaşların ise şaşkınlıkla durumu anlamaya çalıştıkları görüldü.