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Avcılar’’da depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

Avcılar’da ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılarlı müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında depreme yakalandı.

Avcılar’’da depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

Avcılar’da ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılarlı müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında depreme yakalandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşen Müteahhitlerle Kentsel Dönüşüm Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi. Deprem esnasından katılımcıları sakin olmaya davet eden Hançerli’ Toplantıya daha sonra devam edelim. Benim kentte ne var ne yok bakmam lazım. Siz dilerseniz toplantıya devam edebilirsiniz fakat benim Avcılar’da depremin bir etkisi olup olmadığını incelemem lazım.’ dedi.

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem...
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem...
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