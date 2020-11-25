Avcılar’da kadınlar için zeytin ağaçları dikildi

Avcılar’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Kaz Dağları’ndan getirilen ağaçlar kadınlar için dikildi. Ardından Kadın Dayanışma Merkezi açılışı yapıldı.
"Buradaki zeytin ağaçları Kaz Dağlarından geldi"Açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, “ Buradaki zeytin ağaçları Kaz Dağları’ndan geldi. Burada toprak su ve havaya kavuştular. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Başkana mutlaka teşekkür etmemiz lazım. Bu zeytin ağaçlarını bizimle buluşturdu. Bu etkinlikte Kadın Aileden Sorumlu Başkan Yardımcımız Kimet Batmaz tüm çalışanlarının emeği var. Çok özel bir çalışma yaptılar. Seda Kurt Avcılardaydı. Ama Seda Kurt’u kurtaramadık.Türkiye’de onlarca katledilen kadın olduğunu burada bir araya koyduğunuzda tekrardan görüyorsunuz” şeklinde konuştu.