Avcılar’da sokak ortasında dehşet anları

Avcılar’da sokak üzerinde eşi ile tartışan bir kişi, önce eşini darp etti daha sonra ise yanında bulunan bıçak ile bıçakladı. Dehşet veren anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
H. Yıldırım ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın karakolda ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Diğer taraftan eşinden kaçan kadının düşme anı ve daha sonra yaşanılan dehşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.