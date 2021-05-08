Avcılar’da tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim

Avcılar’da tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın da katıldığı denetimde pazarlarda alınan önlemler kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde 81 ilin valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Kararın ardından Avcılar’da bulunan 13 semt pazarı bugün açılarak vatandaşı ağırlamaya başladı. Açılan pazarlarda da ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi. Avcılar Çarşamba Semt Pazarı’nda gerçekleştirilen denetime zabıta ve polis ekiplerinin yanı sıra Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı. Denetimde pazarcı esnafının aldığı önlemler ve pazarcıların korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uyup uymadıkları denetlendi. İlçedeki pazarlarda denetimin gün boyu süreceği öğrenildi.

“13 pazar yerinde de denetimler gün boyu devam edecek”

Az sayıda pazarcının pazar yerinde olduğunu vurgulayan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, “Özellikle pazarcılar arasında 3 metre mesafenin olması, vaktinde kapatılması, maske takması ve vatandaşların kalabalık oluşturmaması ve riski arttırmaması gerektiği yönünde tedbirleri aldık. Zabıta ekipleri ve kolluk güçleriyle aracılığıyla giriş ve çıkışları da kontrol altına aldık. Bütün kurum ve kuruluşlarımız bugün kurulan 13 pazarımızda görevliler. Özellikle zabıta e kolluğumuz bütün pazarlarda gerekli tedbirleri almış durumda. Bizler de amir olarak pazarlarımızı tek tek dolaşıyoruz. Alınan tedbirleri gözden geçiriyoruz. Varsa aksaklıklar gerekli uyarı ve ikazlarımızı yapıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.