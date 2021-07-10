Avcılar’da unutulan eşyalar kuyruğu

İstanbul Havalimanı’nda alınmayan bavullardan çıkan eşyalar ile unutulan eşyaların satıldığı mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Avcılar’daki mağazanın önündeki caddeye taşan kuyruk sıcağa saatlerce rağmen devam etti.

İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar Türk Hava Yolları’nın Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildi. Bekletilen eşyalar ilk ihalede açık artırma usulüne göre satıldı. Eşya ve bavulları satın alan Aziz Korkmaz, kamyonlar dolusu koli ve bavulları Avcılar’daki deposuna indirip, çeşitlerine göre ayırdı. Burada yapılan sınıflandırmadan sonra sabah saat 10.00’da eşyaların satışa sunulacağını duyurdu. Bunun üzerine mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Binin üzerinde çeşit ürünün olduğu eşyalar arasında takma dişler dahi çıktığı oluyor.

“Takma dişler bile çıkıyor”

Oluşan kuyrukla ilgili konuşan mağaza sahibi Aziz Korkmaz, “Sabah saat 07.30’da başladık, kuyruk daha azalmadı. Elimizden geldiğince hızlı hareket ediyoruz ama yoğunluk bitmiyor. Elimizdeki ürünler de yetişir, daha çok ürünümüz var. Burada bin bir çeşit mal var, buradaki malı hiçbir yerde bir arada bulamazsın, mümkün değil. Çünkü bunlar unutulan eşyalar. İnsanları ne taşıyacaklarını, insanların seyahat ederken ne taşıyacaklarını kimse bilemez. Umulmadık şeyler çıkıyor, yani takma dişi çıktı. enteresan şeyler çıkıyor, bazen takma bacak çıkıyor. Burada 365 gün mal var. Çünkü Türkiye genelindeki tüm havalimanlarının ihalelerine giriyoruz. Biraz da uğraşma meselesi, biz zevk alıyoruz bununla uğraşmaktan. En büyük yoğunluk yeni ürün çektiğimizde oluyor” diye konuştu.