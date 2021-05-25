Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu’nun yargılanması için uluslararası hukuka başvuracak

Avrupa Müslüman Forumu, Netenyahu’nun tutuklanması için hukuki yollara başvuracak.
EMF, Netanyahu’nun Filistin halkına yönelik insanlık dışı muameleden, egemenliğine saldırıdan ve İslam’ın kutsal mekanlarına yapılan saygısızlıktan bizzat olarak sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor. Devletin lideri olan bu adam, Gazze’deki sivil nüfusa karşı cezai operasyonlar, altyapısının askeri olarak tahrip edilmesi, Arap toplumuna yönelik polis şiddeti ve Mescid-i Aksa dahil olmak üzere dünya kültür mirası alanlarına zarar vererek askeri operasyonlar düzenleyen biridir.
EMF, Netanyahu’nun insanlık dışı emirlerinin ve nefret saçan beyanlarının uluslararası insancıl hukuk açısından en ciddi ve titiz değerlendirme alması gerektiğine inanıyor. Tüm sorumluluk ölçüsünü kendisine bağlı silahlı kuvvetlerin ve polisin komutasına kaydırarak iktidarla giyinmiş bir suçlunun cezadan kaçmasına izin vermemek gerekmektedir. Fail, daha önce savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen birçok siyasi ve askeri liderlerde olduğu gibi, kaçınılmaz ve kişisel bir cezaya çarptırılmalıdır.Bu konuda, EMF, Benjamin Netanyahu’nun bir dizi savaş suçundan suçlu olduğuna dair kanıt toplamak için bir Çalışma Grubu kurulduğunu duyuruyor. Çalışma Grubu tarafından elde edilen sonuçlar, Savcı Fatou Bensouda tarafından yürütülen soruşturmayı tamamlayacak ve destekleyecek şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacaktır.”