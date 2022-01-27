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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla Rize’ye götürüldü

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Bakırköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla Rize’ye gönderildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla Rize’ye götürüldü
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Bakırköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla Rize’ye gönderildi.

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Bakırköy Yeşilköy’de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Rize’ye götürülmek üzere İstanbul Havalimanı’na getirilen Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi THY’nin tarifeli uçağıyla saat 22.45’te Trabzon’a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize’ye götürülecek Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, yarın toprağa verilecek.

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