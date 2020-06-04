Ayakta yolcu düzenlemesinin ardından metrobüste yeni dönem

İstanbul Valiliği’nin ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına ilişkin yaptığı "ayakta yolcu" açıklamasının ardından bu sabah metrobüsle seyahat yolcular kameralara yansıdı. Metrobüste zaman zaman yoğunluk olduğu görüldü.

İstanbul Valiliği, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verildiğini açıklamıştı. O açıklamanın ardından bu sabah Söğütlüçeşme’ye giden metrobüsteki yolcular kameralara yansıdı. Metrobüste kimi yolcularının yanındaki koltuğun boş olduğu görülürken ayakta yolcuların olduğu da görüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı metrobüsteki yolcular görüntülere yansıdı.