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Ayasofya Bayram namazına hazırlandı

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA FATİH BELEDİYESİ EKİPLERİ, AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİF’TE SOSYAL MESAFE DÜZENLEMESİ İLE GENİŞ KAPSAMLI TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI. POLİS EKİPLERİ İSE BOMBA ARAMA KÖPEKLERİYLE CAMİ İÇİNDE VE DIŞINDA BOMBA ARAMASI YAPTI.

Ayasofya Bayram namazına hazırlandı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’te sosyal mesafe düzenlemesi ile geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Polis ekipleri ise bomba arama köpekleriyle cami içinde ve dışında bomba araması yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bayram namazı için gece saatlerinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği koordinasyonundaki çalışma Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’te sosyal mesafe düzenlemesi, dezenfekte, gül suyu ile geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Sosyal mesafe çalışmasını metre ile yapan ekipler, turkuaz yapışkan kartlarla 1 buçuk metre olarak ayarlandı.

Ziyarete kapatılan camide çalışmaların ardından polis ekipleri, bomba araması yapan ‘dedektör köpeklerle’ arama yapıldı. Görevliler dahil boşaltılan caminin içinde ve cami önündeki alanda geniş çaplı bomba araması yapıldı.

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