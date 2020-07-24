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Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii’nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.

Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii’nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.

Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti. Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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