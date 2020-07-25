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Ayasofya Camii öğle namazında doldu taştı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin öğle namazında da doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü.

Ayasofya Camii öğle namazında doldu taştı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin öğle namazında da doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü.

86 yıl sonra dün kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler artarak devam etti. Öğle namazında da cami doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Bir çok vatandaş da seccadesini yanında getirdi. Namazın ardından cami tekrar turitlere ziyarete açıldı.

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