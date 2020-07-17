Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 24 Temmuz tarihinde ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cami girişinde asılı olan tabelalar kaldırılırken, bugün ise Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.
Ayasofya Camii önünde bulunan bilet satış gişesinin yazıları söküldü
DANIŞTAY KARARININ ARDINDAN MÜZE İŞLEVİNE SON VERİLEREK İBADETE AÇILAN AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE BULUNAN MÜZE GİRİŞ İÇİN BİLET SATIŞ VE HIZLI GEÇİŞ GİŞESİNİN YAZILARI YETKİLİLER TARAFINDAN SÖKÜLDÜ.
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