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Ayasofya Camii’nde hazırlıklarda sona geliniyor

Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona geliniyor.

Ayasofya Camii’nde hazırlıklarda sona geliniyor

Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona geliniyor.

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alana giriş yapan kamyonetten indirilen iskeleler ile Ayasofya’nın avlusuna basın platformu kuruldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini arttırdığı Ayasofya ve Sultanahmet Camii çevresi polis bariyerleriyle tamamen kapatılırken, K-9 polis köpekleriyle devriye atılarak asayiş sağlanıyor. Ayasofya meydanına girmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yönelik ise üst ve çanta araması yapılıyor.

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