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Ayasofya Camii’ndeki çalışmaları vatandaşlar canlı olarak izliyor

AYASOFYA CAMİİ’NDE İLK NAMAZ İÇİN HAZIRLIKLARDA SONA GELİNDİ. CAMİNİN İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR BAHÇEYE KURULAN İKİ DEV EKRANDAN CANLI OLARAK VERİLİYOR.

Ayasofya Camii’ndeki çalışmaları vatandaşlar canlı olarak izliyor

Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi. Caminin içinde yapılan çalışmalar bahçeye kurulan iki dev ekrandan canlı olarak veriliyor.

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sürdürülen titiz çalışmalar, cami önünde kurulan 2 dev ekranda, çevrede bekleyen vatandaşlara canlı olarak izletiliyor. Vatandaşlar ekranlardan yansıyan caminin içini telefonla çekerek sevdikleriyle ve sosyal medyada paylaşıyor.

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