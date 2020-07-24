Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Cami içine ve meydana sığmayan cemaat, sokak ve caddelerde namazlıklarını sererek saf tutu. Cuma namazının kılınmasının ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar özelikle Sirkeci istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 45 dakika içinde sokak ve caddeler normale döndü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında meydana sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı
86 YIL SONRA YENİDEN İBADETE AÇILAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ’NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ. CAMİ İÇİNE VE MEYDANA SIĞMAYAN CEMAATİN BİR KISMI SOKAK VE CADDELERDE CUMA NAMAZINI KILDI.
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