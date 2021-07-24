Ayasofya-i Kebir Camisi’nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını

Ayasofya-i Kebir Camisi’nde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünde ziyaretçi akını yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Camii girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Pek çok yerli ve yabancı turist içeri girebilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi’ne gelen ziyaretçilere maske ve mesafe kuralı hatırlatıldı. Gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler camiinin ibadete açılmasının yıl dönümünde de namazlarını kıldı.
Babasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyarete gelen Barış Yıldız, “Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Keyifle gelmek isteğimiz yerlerden birisiydi. Birkaç defa geldik ama bugün başka bir huzurla ve heyecanla geldik. Bugün babamla birlikte geldim, ona da nasip olsun diye onu da getirdim. Çok sevinçliyiz” dedi.86 yıl aradan sonra geçen yıl 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Kebir Şerifi Camisi’ni 1 yılda 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.