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Ayasofya, kararı bekliyor

İSTANBUL'UN SİMGELERİ ARASINDA YER ALAN AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILIP AÇILMAYACAĞININ KARARI BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR.

Ayasofya, kararı bekliyor

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor.

Türkiye ve İslam dünyasının merakla Ayasofya için Danıştay’dan gelecek kararı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya’yı 1934’te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın kararı bugün açıklaması bekleniyor. 2 Temmuz’da duruşmanın sona ermesiyle Danıştay’ın kararının bugün açıklaması beklenirken, Danıştay’ın açıklayacağı kararla Ayasofya ibadete açılırsa eğer 86 yıl sonra yeniden statüsü değişecek.

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