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Ayasofya meydanı ve çevresi güvelik amacıyla boşaltıldı

Ayasofya Camii ve çevresi güvelik amacıyla tamamen boşaltıldı. Yapılan anonslar sonrası meydan bomboş kalırken, polis ekipleri alanda arama yapmaya başladı.

Ayasofya meydanı ve çevresi güvelik amacıyla boşaltıldı

Ayasofya Camii ve çevresi güvelik amacıyla tamamen boşaltıldı. Yapılan anonslar sonrası meydan bomboş kalırken, polis ekipleri alanda arama yapmaya başladı.

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camii’si çevresinde bulunan bütün vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi. Kısa sürede alan tamamen bomboş kalırken polis ekipleri de çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alanda aramalar yapmaya başladı.

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