Danıştay 10. Dairesi İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. Ayasofya’da toplanan vatandaşlar dualar ederken, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açtı. Akşam saatlerinde Ayasofya önünde bulunan kalabalık ise akşam namazını, ardından da şükür namazı kıldı.
Ayasofya önünde akşam namazı kılındı
AYASOFYA'NIN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASI KARARIYLA BİRLİKTE AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANAN VATANDAŞLAR CEMAAT OLUŞTURARAK AKŞAM NAMAZI, ARDINDAN DA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI.
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