86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.
Ayasofya’da bayram sabahında sabah namazı kılındı
İSTANBUL(İHA)- AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE BAYRAM SABAHINDA SABAH NAMAZINI KILMAK İSTEYEN MÜSLÜMANLAR İÇERİDE SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDEREK SAF TUTTU.
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