İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ayasofya’da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
AYASOFYA-İ KEBÎR CAMİİ ŞERÎF’İNDE GÖNÜLLÜ REHBERLİK YAPAN KAĞITHANE UHUD CAMİİ MÜEZZİNİ OSMAN ASLAN KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ.
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