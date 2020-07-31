Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bayram coşkusu yaşandı. Binlerce vatandaş Ayasofya önündeki alanda saf tuttu. Ayasofya’da 86 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı drone ile havadan da görüntülendi. Binlerce vatandaşın meydanda sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldığı namaz, eşsiz görüntüler oluşturdu.
Ayasofya’da ilk bayram namazı drone ile görüntülendi
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi. 86 yıl sonra kılınan ilk bayram namazında binlerce vatandaşın saf tutuğu görüldü.
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