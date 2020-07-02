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Ayasofya’da karar bekleniyor

AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILIP AÇILMAYACAĞI KARARIN VERİLDİĞİ DURUŞMA SONA ERERKEN KARARIN AÇIKLANACAĞI AN AYASOFYA'DA MERAKLA BEKLENİYOR. YERLİ YABANCI ÇOK SAYIDA BASIN KURULUŞU DA AYASOFYA'NIN ÇEVRESİNDE KARARIN AÇIKLANMASINI BEKLİYOR.

Ayasofya’da karar bekleniyor

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı kararın verildiği duruşma sona ererken kararın açıklanacağı an Ayasofya’da merakla bekleniyor. Yerli yabancı çok sayıda basın kuruluşu da Ayasofya’nın çevresinde kararın açıklanmasını bekliyor.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü. Duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016’da Danıştay’a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü. Dava kapsamında bugün duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşmeye başladı, davacı derneğin iddialarını dinliyor. Yasa gereğince Danıştay 10. Dairesine, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, "Duruşma bitti kararı daha sonra açıklayacağız" dedi. Kararın açıklanacağı an Ayasofya’da merakla bekleniyor. Öte yandan, Ayasofya çevresinde çok sayıda basın mensubu da kararın açıklanmasını bekliyor.

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