Ayasofya’da sela sesleri

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minaresinden sela sesleri yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz öncesi Kur’an-ı Kerim okuyor.
86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minaresinden sela sesleri yükseldi.
86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minaresinden sela sesleri yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz öncesi Kur’an-ı Kerim okuyor.