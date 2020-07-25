Ayasofya’da vatandaşlara seccade dağıtıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelerek vatandaşlara seccade dağıttı. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Yerlikaya, sabırları için teşekkür etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, dün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı. Açılışın ardından bugün binlerce kişi camiye giderek öğlen namazını eda etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelerek vatandaşlara seccade dağıttı. Vali Yerlikaya vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayarak bazı vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden Vali Yerlikaya, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne girmek için sıra bekleyen vatandaşların yanına gidip sabırları için teşekkür etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için büyük bir özlem olduğunu belirten Vali Yerlikaya, “Bu teveccüh devam edecek. Bütün kurumlarımız ile tek bir amacımız var; vatandaşımızın hayır dualarını almak. İlk zamanlarda eksiklerimiz olabilir. Bunlar giderilecek. Hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Milletimizin sabrı için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasına yer verdi.