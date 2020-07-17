Ayasofya’nın son yalnız cuması

Ayasofya cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazında havadan görüntülendi. Görüntülerde Ayasofya’nın çevresinde polis barikatının kurulu olduğu ve basın mensupları ile birlikte bir çok vatandaşın bulunduğu görüldü.
İmzalanan kararname ile birlikte 24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma Namazında Ayasofya’nın içinin ibadete açılacağı duyuruldu. Ayasofya’nin cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazı havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ayasofya çevresinde polis barikatı konulduğu ve çok sayıda basın mensubu ile vatandaşların meydanda bulunduğu görüldü. Sultanahmet Caminde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Vatandaşlar Avluyu ve dış bahçeyi tamamen doldurduğu görüldü.