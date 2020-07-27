Ayasofya’yı gül kokusu sardı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Isparta’dan özel olarak getirilen gül suyu, öğlen namazı öncesi serpilerek daha ferah olması sağlandı.

Fatih Belediyesi ekipleri, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni Isparta’dan özel olarak getirilen gül suyu ile dezenfekte etti. Ekipler, çalışmalar kapsamında özel üretim halılar için de halı makineleri ile temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışmalarının ardından vatandaşlar öğle namazlarını kıldı. Öte yandan ibadete açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camiye ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

“Gül suyu böyle bir atmosferde çok güzel olmuş”

Ayasofya’ya daha önce 2 kez geldiğini söyleyen Ömer Yüksek, “İlk defa cami olarak geliyorum. 13 yaşında oğlum yanımda bu inanılmaz bir duygu. Gül suyu böyle bir atmosferde çok güzel olmuş. Namazların hijyenikliği açısından böyle bir ortamda havalandırma çalışmalarının yapılması çok güzel” şeklinde konuştu.

Ayasofya’nın kalabalık olduğu için havalandırmanın yapılması gerektiğini söyleyen Emine Atıl, “Gül kokusu ile havalandırılması yapılması çok güzel çünkü şuan çok kalabalık. Pandemi döneminde havalandırma yapılıyor olması çok güzel. Ben açıldığı için çok mutluyum. Sonuçta Allah’ın adının anıldığı bir yer. Önceden kilise olmasının hiçbir önemi yok. İbadete açılmasına kimsenin üzülmemesi lazım. Tepki göstermemesi lazım. Allah’ın adının anıldığı yerde dinin önemi yok” dedi.