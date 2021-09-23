Aydos’ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da kaybolan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yürütülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni dün Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Arda Yurtseven için bugün Kartal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yurtseven, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken, babası Arda’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kartal’da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan, Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Arda Yurtseven’i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu. Gencin cansız bedeni dün Kartal’da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

Arda Yurtseven bugün Kartal Cemevi’nde düzenlenen cenaze ile gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yurtseven’in babası Hakkı Yurtseven, aile bireyleri, yakınları ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Başkan Yüksel acılı babayı cenazede teselli etti. Acılı baba, oğlu Arda’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arda Yurtseven’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına koyuldu.