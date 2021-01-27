Azerbaycanlı denizcinin cenazesi ülkesine gönderildi

Gine körfezi açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan geminin korsanlar tarafından kaçırılması sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemici Farman Ismaılov’un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak ülkesine gönderildi.
İstanbul aktarmalı cenaze Bakü’ye gönderildiFarman Ismaılov’un cenazesi Gabon’un başkenti Libreville’den havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçakla bu sabaha karşı saat 04.30’da İstanbul Havalimanı’na getirildi. Farman Ismaılov’un cenazesi Bakü’ye gidecek TK332 sefer sayılı THY uçağına nakledildi. Ismaılov’un cenazesini taşıyan uçak, Azerbaycan’a gitmek üzere saat 07.25’te havalandı.