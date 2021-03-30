"Babam araç sürerken telefonla konuştuğunda düdük çalacağım"

İçişleri Bakanlığı Koordinesiyle yurt genelinde eş zamanlı olarak Öncelik Hayatın Öncelik Yaya’nın projesi kapsamında vatandaşlar bilinçlendirildi.

Hadımköy TEM Bağlantı yolunda sürücüleri uyaran trafik polisleri, araçtaki küçük çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Polisin bilgilendirdiği küçük çocuk, "Düdük verdiler babam seyir halinde telefonla konuştuğunda çalacağım" dedi.

‘Öncelik Hayatın Öncelik Yaya’nın” projesi kapsamında İçişleri Bakanlığının kordinesiyle tüm Türkiye genelinde yaya geçitlerinde ve yollarda farkındalık oluşturmak amacıyla denetim yapıldı. Hadımköy TEM Bağlantı Yolu’nda da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bağlı trafik polisleri araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları bilinçlendirildi. Araç içerisinde duran çocuklara polis tarafından kırmızı düdük verilerek sürücünün kural ihlali yapması durumunda düdük çalarak uyarmaları istendi.

Polisin bilgilendirme yaptığı bir çocuk, “Düdük verdiler babam seyir halinde telefonla konuştuğunda çalacağım. Yaya geçidinden geçeceğim ve emniyet kemerini takacağım” dedi.

Trafik polisi ekipleri tarafından bilgilendirme yapılan sürücüler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek herkesin bilinçli olması gerektiğini ifade ettiler.