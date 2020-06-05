Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı’dan kafelere korona virüs denetimi

Bağcılar Belediyesi, kontrollü normalleşme dönemi ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi. Denetime katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı müşterileri ve işletme sahiplerini tedbirler konusunda uyardı.
Denetimlerde işletme sahiplerini bilgilendiren Bağcılar Belediyesi’nde görevli zabıta personellrinden bir tanesi, “Normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranlarımız tekrar açıldı. Ama normal hayata dönüyoruz diye tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe kuralına uyduğumuz zaman virüsün ortadan kalkacağını biliyoruz. Kafelerde genel olarak bir olumsuzluk görmedik. Gerek esnafımız gerekse vatandaşımız bu konuda çok bilinçliler. Bugün yaptığımız 10’uncu kafe denetimi oldu. Herhangi bir aksaklık görmedik. Hepimiz toplumca bu durumun bilincindeyiz” dedi.