Bağcılar Belediyesi pandeminin öyküsünü yazan gençleri ödüllendirdi

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformunca düzenlenen ‘Pandemi Sürecinde Bireysel Duyarlılık ve Birlikte Hareket’ konulu öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerimizin hem virüs konusundaki bilgisi hem de edebiyattaki başarısı bizim geleceğe olan güvenimizi artırdı” dedi.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformunca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve pandemi sürecine dikkat çekmek amacıyla öykü yarışması düzenlendi. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle liselerarası gerçekleşen ‘Pandemi Sürecinde Bireysel Duyarlılık ve Birlikte Hareket’ temalı öykü yarışmasında en güzel öyküler yarıştı.

İlk üç belli oldu

Yoğun ilgi gören yarışmada yapılan değerlendirmede, ‘Virüsü Hafife almanın Ağır Bedeli’ adlı öyküsüyle Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Karanfil birinci, ‘Karanlıktan Aydınlığa’ isimli öyküyle Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Karaduman ikinci ve ‘Meşalenin Gölgesinde’ adlı öyküsüyle de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencisi Ayça Hatice Gül üçüncü oldu.

“Geleceğe olan güvenimizi arttırdı”

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerimizin hem virüs konusundaki bilgisi hem de edebiyattaki başarısı bizim geleceğe olan güvenimizi artırdı. Birbirinden güzel öyküleriyle yarışmamıza katılan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, pandemi nedeniyle ödül töreni düzenlenmezken, görevliler tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde ödülleri öğrencilerin evlerine götürüldü.