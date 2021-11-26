Bağcılar Belediyesince düzenlenen 19’uncu Çocuk Şurası’nda öğrenciler, Z ve Alfa Kuşağına cazip gelen Fast Food yiyeceklerin zararlarına dikkat çekti. Aşırı yağ içeren bu ürünlerin çocuklarda obeziteye yol açtığını söyleyen minik araştırmacılar, “Katkı maddelerinin etkisi sadece çocuklarda değil anne karnındaki bir bebekte de görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir ve bu da hastalıklara neden olur” tespitinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şurası’nın bu yıl 19’uncusu düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte farklı okullardan öğrenciler bir araya geldi. Şuraya katılan okulları ve öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “19’uncu istişare toplantısındayız. Bağcılar bugünlere geldiyse sizlerin, burada yaşayanların fikirleri, öneri ve destekleriyle geldi. Çocuk Meclisimizde fikirlerinizi ve sizin gözünüzle nasıl bir yaşam arzuladığınızı görüyoruz. İlçeye hizmet ederken kişilerin fikirlerini almamızdaki en büyük etken, bir çözüm önerisini ortaya koymaları, bize fikir üretmeleri. Bu, problemlerin daha da hızlı çözümüne neden oluyor. Şuramız hayırlı olsun. Sizlere de başarılar diliyorum” dedi.

Kovid-19 döneminde yaşanan eğitim aralığına değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “3 aydır birlikteyiz sizleri çok özlemiştik. Daha da önemlisi okulların kapandığı günden beri bir boşluk hissediyorduk. Geçen 2 yıla yakın okulların kapandığı süreçte neler olduğunu sizden dinleyeceğiz ve istifade edeceğiz. İnşallah verimli toplantı olur” diye konuştu. Çocuk Meclisi Başkanı Elif Aksoy ise ülkemizi daha ileriye taşıyacak yeni ufuklar için arkadaşlarına bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Dijital eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri

Protokol konuşmalarının ardından araştırma yapan öğrenciler sahneye çıktı. Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, “Orman Yangınlarının Çıkış Sebepleri ve Sonuçları”, Güneşli Ortaokulu öğrencileri, “Çocuklarda Çoklu Zeka Destekleyici Eğitimler”, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencileri, “Pandemi Sürecinin Eğitim Hayatına Etkileri” ve Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de “İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri” temalarıyla ilgili araştırmalarının sunumunu yaptı.

Yangınlarla ilgili sunum yapan çocuklar, yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgilerin verilmesi gerektiğini belirtti. “Pandemi Sürecinin Eğitim Hayatına Etkileri” konusunda ise bu dönemde hayatımıza giren dijital eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri konuşuldu. “Çoklu Zeka” konusunu seçenler ise insan zekasının 8 alt kategorisi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Glikoz şurubu beyne zarar veriyor

Programın en çok ilgi çeken başlığı ise “İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri” oldu. Bu grupta yer alan öğrenciler, anlattıklarını fotoğraf ve videoyla desteklediler. Özellikle Z ve Alfa kuşağında talep gören ‘Fast Food’un zararlarına vurgu yapan konuşmacılar, şunları söyledi: “Bu tür işlenmiş gıdalar aşırı yağ içermekte ve bu çocuklarda obeziteye yol açmakta. Tabii ki sadece çocuklarda değil anne karnındaki bir bebekte de katkı maddelerinin etkisi görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir ve buda hastalıklara neden olur. Saf şeker yerine daha ekonomik olduğu için glikoz şurubu kullanılmakta. Glikoz şurubu çocuklarda hızlı şeker yüklemesi yapmakta ve hem vücutlarına hem de beyinlerine zarar vermekte. Özellikle renklendirici ve koruyucu maddelerinin dikkat dağınıklığı ve sinir sistemi rahatsızlıklarını tetiklediği üzere bilimsel çalışmalar yapılmıştır. İngiltere‘de Southampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda renklendirici, çocukların hiperaktivite ve ADHD davranışları üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği bildirilmiştir.”

Çocukların araştırmaları ve programda konuşulanlar kitap haline getirilecek.