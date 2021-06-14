Bağcılar Belediyesi’nden Mehmetçiğe asker çantası

Bağcılar Belediyesi, askere gidecek olan gençler için asker çantası hazırladı. Çamaşırdan kişisel temizlik ürünlerine kadar kışlada ihtiyaç duyulan ürünlerin yer aldığı çanta asker adaylarına hediye ediliyor.
Acil ihtiyaç listesi yaptık
Asker adaylarına hayırlı tezkereler dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Vatani görev hazırlığında olan gençlerimizin asker çantaları bizden olsun istedik. Askerlerimize kışlaya adım attığı ilk anda lazım olacak malzemelerin listesini yaptıktan sonra bu çantayı doldurduk. Şimdiden tüm askerlerimize sağlıklı ve hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.Bu uygulamadan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve yanında askerlik belgesi bulunan bütün gençler yararlanabiliyor.