Bağcılar Belediyesi’ne ‘Yerelde Vizyon Proje Ödülü’

Bağcılar Belediyesi, 11.’si düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni’nde, Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen hizmet binası projesiyle ‘Yerelde Vizyon Proje Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ’ın elinden alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şimdiye kadar hep gönül belediyeciliğine öncelik verdiğimiz için 30. yılda belediye binası yapmaya sıra geldi” dedi.

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılılarının ödüllendirilmesi amacıyla Buhara Medya Grubu tarafından Ankara’da 11. Buhara Medya Ödülleri töreni düzenlendi. "Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve birçok siyasi konuk katıldı.

Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ verdi

30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Bağcılar Belediyesi de son teknolojiyle donatılmış, Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen yeni hizmet binası projesiyle ‘Yerelde Vizyon Proje Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmalarıyla ilçesine yepyeni ve güçlü bir vizyon kazandıran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ’ın elinden aldı.

Gönül belediyeciliğine öncelik verdik

Ödül için emeği geçenlere teşekkür eden Çağırıcı, “30 yıllık bir belediyeyiz. Şimdiye kadar hep gönül belediyeciliğine öncelik verdiğimiz için 30. yılda belediye binası yapmaya sıra geldi. 30 yıl boyunca Bağcılarlı hemşehrilerimize hizmet etmenin, onlar için eser yapmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Ödülü Bağcılar Belediyesi çalışanı arkadaşlarım ve Bağcılarlı hemşehrilerim adına alıyorum. Tüm ödül alanları da tebrik ediyorum” dedi.

İşte ödül alan projenin detayları

Toplamda 37 bin 965 metrelik kullanım alanına sahip bina 2 bodrum kat, zemin kat ve artı 5 kattan oluşuyor. Yeni Hizmet Binasında farklı binalarda hizmet veren tüm birim müdürlükleri aynı çatı altında toplandı. Engellilerin hizmete erişimi noktasında da her türlü düzenleme ve planlama yapıldı. 413 kişilik konferans salonu, sergi alanı ve ibadethane yer alıyor. Binada toplam 14 asansör ile meclis salonu ve siyasi parti grup odaları da bulunuyor. Binanın en üst katında ise yemekhane ve teras mevcut.

Son teknolojiyle donatılmış olan bina, güneş panelleriyle, elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. Binanın en dikkat çeken ve örnek olacak özelliği ise yeşile ayrılan alanın büyüklüğü. Binanın çevresinde 19 bin metrekarelik yeşil alan var. Yeşil yerleşke içinde vatandaşların egzersiz yapma imkanı bulacağı yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Yerleşkede toplam 419 araçlık kapalı otopark bulunuyor.