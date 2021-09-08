Bağcılar Belediyesi’nin destek verdiği Eva Team 3. Oldu

TÜBİTAK’ın Teknofest kapsamında düzenlediği ’Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsor olduğu ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen ‘EVA Team’ isimli Elektrikli Araç Takımı, ‘Elektromobil Performans’ kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK’ın Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Teknofest kapsamında düzenlediği ’’Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda, takımlar yetenekleri ve zekalarıyla yaptıkları yeni araçları yarıştırdı. Kıyasıya geçen yarışlara Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsor olarak destek verdiği ‘EVA Team’ takımı da ‘EVA 2S’ isimli elektrikli aracıyla katıldı. Zorlu geçen müsabakada Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Eva Team, ‘Elektromobil Performans’ kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ödül kazanan takımlar tören sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal tarafından açıklandı. Duygularını paylaşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, amaçlarının öğrencileri geleceğin teknolojisine hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Başarının, ülkemiz açısından önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Erhan, “Başta TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ön ayak olan herkesi tebrik etmek gerekiyor” dedi. Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk ise 3 yıl önce kurulan bir takım olduklarını belirterek, “İlk yılda üçüncülük ödülü almıştık sonraki yıllarda da çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

Altınbaş Üniversitesi ile başarılı projelere imza atıyoruz

Kampüsü Bağcılar’da olan Altınbaş Üniversitesi ile çok değerli projeleri ortaklaşa gerçekleştirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Bilim üretme aşamasını başarıyla sürdüren akademik kadroya ve öğrencilerimize her zaman inandık ve güvendik. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yetenekli, zeki ve çalışkan öğrencilerimizle onlara refakat eden öğretim üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Altınbaş Üniversitemizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Altınbaş Üniversitesi, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen bu organizasyonda 4 farklı yarışmaya insansız hava aracı, su altı aracı, otonom araç ve elektrikli araç ile katıldı.