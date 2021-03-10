Bağcılar dinamik denetimlerde İstanbul 1.’si oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir hafta önce başlatılan dinamik denetimlerle ilgili performans tablosu çıkarıldı. Bir haftalık verilerde 29 bin 753 denetimle İstanbul 2.’si olan Bağcılar, son iki gün de yaptığı çalışmalarda 12 bin 211 denetimle il birinciliğine yükseldi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçilmişti. Risk düzeyi yüksek seviyeyle turuncu aralıkta yer alan İstanbul’da Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgeye göre dinamik denetimlere başlandı. Kamu kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü uygulamalarda; kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasına önem verildi.

Bir haftada 536 bin 500 denetim yapıldı

Bağcılar’daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim timi tarafından hem işletme hem de kişilere yönelik uygulamalarda İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, sosyal mesafe, maske takılması, masalar arasında 1.5 metre açıklık başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde incelendi.

İstanbul’da özverili bir şekilde sürdürülen dinamik denetimlerle ilgili performans tablosu çıkarıldı. Açıklanan verilere göre bir hafta içinde 39 ilçe ve havalimanı meydanlarında 536 bin 500 denetim yapılırken gelen 3054 ihbar da değerlendirildi. Bağcılar ise 29 bin 753 denetimle İstanbul 2.’si olduğu görüldü. Son iki günde ise tabloda değişiklikler oldu. İstanbul genelinde 170 bin 272 denetim yapılırken Bağcılar, 12 bin 211 uygulamayla büyük bir başarı sağlayıp il birinciliğe ulaştı.

Çalışmalarımızın karşılığını görüyoruz

Denetimlerin ara vermeden sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Virüsün ilk görüldüğü günden itibaren başlattığımız alarm durumu devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla yorulmak bilmeden salgınla mücadele ediyor. Bunun karşılığını da hem belge üzerinde hem de sokakta görüyoruz. Virüs bitene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Denetimlerde ekiplere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik ediyor.