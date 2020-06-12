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Bağcılar Meydanı’nda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAĞCILAR MEYDANI’NDA VATANDAŞLAR CUMA NAMAZI KILDI. YÜZLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI NAMAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Bağcılar Meydanı’nda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı’nda vatandaşlar Cuma namazı kıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı namaz havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin yanı sıra meydan, park ve bahçelerde de cuma namazları kılınmaya devam ediyor. Bağcılar Meydanı’na cuma namazını kılmak için gelen yüzlerce kişi ise havadan görüntülendi. Meydana girişlerde cemaatin ateşi ölçülüp dezenfektan dağıtıldı. Seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccade verildi. Maske kullanımına vatandaşların özen gösterdiği görüldü.

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