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Bağcılar O3 Otoyolu’na park edilen araçlar drone ile görüntülendi

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İstanbul’da dün etkili olan kar nedeniyle sürücüler tarafından Bağcılar O3 Otoyolu’nda yol kenarına bırakılan araçlar Vali Yerlikaya’nın çağrısının ardından alınmaya başlandı. Yol kenarına bırakılan araçlar havadan böyle görüntülendi.

Bağcılar O3 Otoyolu’na park edilen araçlar drone ile görüntülendi
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İstanbul’da dün etkili olan kar nedeniyle sürücüler tarafından Bağcılar O3 Otoyolu’nda yol kenarına bırakılan araçlar Vali Yerlikaya’nın çağrısının ardından alınmaya başlandı. Yol kenarına bırakılan araçlar havadan böyle görüntülendi.

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İstanbul’u esir alan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Yol alamayacaklarını anlayan vatandaşlar araçlarını yol kenarına park edip kendi imkanlarıyla geceyi geçirecekleri noktalara gitti. Vali Yerlikaya’nın karla mücadele çalışmalarının daha etkili sürdürülmesi için park edilen araçlarınızı kaldırın çağrısının ardından vatandaşlar Bağcılar O3 Otoyolu’ndaki araçlarının yanına geldi. Sürücüler yolda bırakılan araçlarını aldı. Bağcılar O3 Otoyolu’ndaki son durum drone ile görüntülendi. Görüntülerde otoyolun Edirne istimatinde trafiğin durduğu karşı yönde ise aktığı görüldü.

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