Bağcılar zabıtası ve polisinden ortak virüs operasyonu

Bağcılar’da toplum sağlığını korumak ve hastalığın yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla 56 saatlik koronavirüs kısıtlamalarında geniş çaplı bir denetim yapılıyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri ve Bağcılar polisinin işbirliğiyle gerçekleşen uygulamalarda kapalı olması gereken işyerlerini denetlerken gerekli olmadığı halde sokağa çıkma yasağını çiğneyerek dışarıda gezenleri sorguladı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu genelge kapsamında hafta sonu Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde dün gece saat 21.00 itibariyle 56 saatlik koronavirüs kısıtlaması başladı. Bağcılar’da da bu süre içerisinde salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; “Sağlık için hepimiz için” denetimi düzenlendi.

Neden dışarıda olduğu soruldu

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşen operasyonda ilçenin meydanlarından başlamak üzere en işlek caddeleri ve mahalle aralarındaki sokaklara kadar her yer denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri durdurdukları vatandaşa HES kodu sorgulamasını yapıp ardından neden dışarıda olduğunu soruyor. İzin belgesi olmayan veya zorunlu olmadığı halde sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında işlem yapılıyor. Bunun yanında kapalı olması gereken işyerleri de kontrol ediliyor. Kurala uymayanlar hakkında tutanak tutuluyor.

Kaymakam ve belediye başkanı denetimde

Denetlemenin cumartesi günü öğlen saatlerindeki ayağına İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da iştirak etti. Ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, Çarşı Caddesi ile Osmangazi Caddesi’nde denetimlerde bulunurken Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı işi gereği dışarıya çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Soğuk havaya rağmen görev başında olan Kızılay çalışanlarını ziyaret eden Eldivan ve Çağırıcı, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. İlçe protokolü, yasaklar sebebiyle kimse olmadığı için boş kalan meydandaki güvercinlere de yem verdi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimi Pazartesi sabahına kadar ara vermeden devam ediyor.