Bağcılar’da fikir maratonu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çalışan Fikirler Atölyesi’nde katılımcılar inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı. Parlak fikirlerin ortaya çıktığı platformda en iyi projeler ödüllendirildi. Emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Fikirlerin bir araya getirilerek projeler oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde çok önemli bir organizasyona sahne oldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşkese’nin moderatörlüğünü yaptığı programda, belediye personeli içerisinden fikirlerini paylaşmak isteyenler için 9 grup oluşturuldu. İslam tarihinde düşünce ve buluşlarıyla bilime ve tarihe ışık tutan önemli kişilerin isimlerinin verildiği gruplar, düşünce koçu Münir Arıkan’ın konuşmasının ardından beyin fırtınasıyla çalışmalarına başladı.

6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi aralarında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ardından da fikirler üzerinde konuşarak etki gücü yüksek, inovatif ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardılar. İki gün süren yoğun bir temponun ardından üretilen projeler, jüri üyeleri ve diğer katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. Başkan Yardımcıları Av. Mehmet Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif Görentaş ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’tan oluşan jürinin ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda, proje fikirleri arasından en iyiler belirlendi.

Buna göre, İbn-i Haldun isimli grup “Şeffaf Yönetim ve Hakediş Sistemi” isimli projesiyle birinci, Farabi grubu “Sıfır Atık Akademisi” projesiyle ikinci, Piri Reis grubu ise “Akıllı Yaşam Noktası” projesiyle üçüncü oldu.

Sorunu yaşayanlar çözümü kolay bulur

Bu tür programların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu tür organizasyonlar çok değerli. Bağcılar Belediyemizin temelinde istişare kültürü var. 1992’de ilk yola çıkarken Bağcılar’da yaşayanlarla birlikte yola çıktık. Çünkü problemleri kısa sürede çözmenin yolu, yaşayan kişilerden dinlemek. Sorunu yaşayanlar çözümü çok daha kolay buluyorlar. Söylenen bir fikrin bir başkası tarafından geliştirilmesi, fikirlerin bir araya getirilerek proje oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.

Çağırıcı, fikir maratonunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.