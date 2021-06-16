Bağcılar’da İstanbul Havalimanı için temizlik personeli alımına yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nin İstanbul Havalimanı’na temizlik personeli istihdamı için yaptığı program, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü. 100 kişinin alınacağı iş için 220 kişi başvuruda bulundu. Form dolduran ve mülakata katılan adaylardan aranan özelliklere uyanlar havalimanında işbaşı yapacak.

İstanbul Havalimanı’nın temizlik işlerini yürüten firmanın eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran 3 bin 800 kişiye davette bulundu. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe 220 kişi katılım gösterdi. Toplantıda şirketin insan kaynakları birimi yöneticileriyle, iş arayanlar bir araya geldi. Firma yetkilileri, adaylardan verdikleri formu doldurmalarını istedi. Başvuru işleminin ardından bütün başvuru sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Mülakatın ve incelemenin ardından istenen özelliklere uyan 100 kişi İstanbul Havalimanı’nda görevlendirilecek. Kariyer Merkezi’nin şirketler ile iş arayanların buluşmasına aracılık ettiği etkinlikler ise, önümüzdeki günlerde devam edecek.

“Mutluluklarına ortak oluyoruz”

İstihdama katkıda bulunmak için her ay programlar yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İşsiz hemşehrilerimiz ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Vatandaşların evlerine ekmek götürmesine aracılık ederek onların mutluluğuna ortak oluyoruz” dedi.