Bağcılar’da zabıta ekiplerini şoke uğratan ihbar

Bağcılar’da vatandaşların “Kötü koku geliyor” şikayetlerinin yapıldığı binaya giden belediye ekipleri, balkona kurulmuş tavuk kümesiyle karşılaştı. Tavuklardan boşaltılan kümes yerinden kaldırıldıktan sonra ev sahibine Zabıta Yönetmeliği’nin “Huzur ve Sükun ile ilgili emir ve yasaklar” bölümünden idari işlem yapıldı.
Ev sahibine işlem yapıldıPark ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de yardımıyla önce tavuklar kümesten çıkarıldı. Ardından da balkondan sökülen demir kümes, kamyonetle depoya götürüldü. Dairede oturan kişiye de Belediye Zabıtası Yönetmeliği’nin “Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar” bölümünde yer alan; “Ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak” maddesinden işlem yapıldı.